Elke macho aan de matcha

In Amerika zijn matcha en matcha bars helemaal je van het. ,,Natuurlijk lift het mee op de extreme gezondheidsrage daar'', relativeert Claire. ,,Maar de kracht van matcha bestaat al negenhonderd jaar. Het bevat vijftig keer meer antioxidanten dan broccoli.''



Matcha is geen onbekende. Veel mensen kennen het al langer dan vandaag, weten Claire en Lisa. In sushirestaurants hebben ze meestal groenethee-ijs als dessert. ,,Ook daar zit matchapoeder in. Het is een natuurlijke kleurstof. De kleur is fris en groen, maar het heeft toch een krachtige smaak zoals koffie.'' Matcha is bovendien een anti-stress, werkt cholesterolverlagend en bevat nog meer geneeskrachtige kwaliteiten.



Dat weet ook Roos de Vis (55), verpleegkundige en vaste klant bij Hug the Tea. Roos heeft een auto-immuunziekte die haar volledig uitput. ,,Als ik 's ochtends opsta, voelt het alsof ik 's nacht een marathon heb gelopen.'' Sinds Roos dagelijks matcha drinkt, gaat het bergopwaarts. Haar zicht verbetert, ze ziet zelfs scherper. In het begin was het wel even wennen. ,,Je kunt matcha vergelijken met het eten van olijven. Dat moet je ook leren.''



