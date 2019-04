‘Hagenoot zou de verbondenheid van de inwoners van de stad beter uitdrukken. Iedereen is gelijk, ongeacht afkomst of kapitaal. De partij Nida kreeg er meteen na het lanceren van het idee flink van langs. Op social media reageerden Hagenaars én Hagenezen alsof ze waren bestolen van hun identiteit. Als snel ging het spitsvondig over Nidioten.



Handig was het plan van Nida inderdaad niet. Je moet als politicus je stad wel begrijpen voor je met dit soort voorstellen komt. Elke stad heeft zijn immateriële en materiële kroonjuwelen waar je vanaf moet blijven. En als je niet aanvoelt wat die zijn, dan merk je het snel genoeg als je over de schreef gaat. Niet lang geleden wilde een Haagse wethouder Scheveningen in het buitenland als The Hague Beach verkopen. Ook geen goed plan, merkte hij na een tsunami van hoon. En nog korter geleden was het de GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren die aankondigde dat zij de Puch-brommers wilde verbieden, omdat ze de lucht vervuilen. Ook zij kwam er wat hardhandig achter dat ze daarmee een van de Haagse kroonjuwelen te pakken had.



De aanvoerder van Nida, Cemil Yilmaz, heeft inmiddels aangifte van smaad of laster gedaan. Dat hij voor schapenneuker werd uitgemaakt en werd opgeroepen om het land te worden uitgezet, vindt hij te ver gaan. Hij heeft gelijk. Het plan van Yilmaz mag dan nog zó belachelijk zijn; het slaat nergens op om hem met allerlei discriminerende teksten om de oren te slaan. Een dom voorstel is geen vrijbrief voor intolerantie.



Yilmaz zit ondertussen met een plan dat niemand meer serieus zal nemen. Eigen schuld. Hij is de man die Hagenaars en Hagenezen hun naam wilde ontnemen en dat zal hij nog heel lang te horen krijgen.’



