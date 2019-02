Ellen Page staart je aan in de Binckhorst

Wie de komende tijd op de Binckhorstlaan komt, wordt aangestaard door de Canadese actrice Ellen Page. De wereldster, bekend van de films Juno en Inception, prijkt daar in de vorm van een graffitiportret. Page is een van de hoofdrolspeelsters in The Umbrella Academy, een superheldenserie van Netflix die sinds gisteren in Nederland te zien is. Om de serie te promoten koos de streamingdienst niet voor gewone reclamespandoeken, maar voor portretten van acteurs uit de serie in zes Nederlandse steden.



Voor het project aan de Binckhorstlaan werd Maastrichtenaar Collin van der Sluijs (38) gevraagd. Hij moest er werk voor door- of opzijschuiven, maar dat deed hij graag. ,,Vrienden van me wonen in Den Haag, maar ik had hier nog nooit iets geschilderd. En het is natuurlijk een gave opdracht", vertelt hij. ,,Toen ik klein was, las ik al veel superheldenstrips.”



Met collegakunstenaar Stefan Thelen, beter bekend als Super-A, voltooide hij de schildering binnen een week. Van der Sluijs was verbaasd hoe snel de opdracht rond was. ,,Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Binnen twee uur had The Hague Street Art de toestemming voor het pand rond."