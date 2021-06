Ellende bij CDA lijkt wel op affaire De Mos. Of gaat die vergelijking mank?

Kibbelende supermarkt­over­val­lers met zelfgeknip­te bivakmut­sen schamen zich ‘verrot’: toch eist OM lange celstraf­fen

14 juni Heel even lijkt het een slechte grap. Op zaterdagavond 23 januari rond 20.15 uur dringen twee mannen met zelfgeknipte bivakmutsen supermarkt Hoogvliet aan de Burgemeester Colijnstraat in Boskoop binnen. Ze kibbelen over hun plan van aanpak, maar hebben wel een mes bij zich. Dan wordt het duidelijk: dit is een overval.