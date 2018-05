Ellende door weer: kat overleden na brand in woning door blikseminslag

In korte tijd werd er al veel overlast door de stortregen ervaren. Zo was de lift op Station Ypenburg al snel gevuld met water en bikkels van groep 7 in Wassenaar waren in de stortbui terechtgekomen tijdens hun fietsexamen.



In de Boegstraat in Scheveningen is de bliksem ingeslagen. Volgens de brandweerwoordvoerder zagen omwonenden de vlammen achter de deur vandaag komen. Volgens calamiteitensite Regio15 moest een kat gereanimeerd worden, maar heeft die het niet overleefd.