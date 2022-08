Ellie en Ron hebben het juiste huis, maar niet meer op de juiste plek

De twee kochten het huis in 1987 toen ze op zoek waren naar een ruim eengezinshuis. Hij woonde in Den Haag en zij in Brabant. Na een korte zoektocht kwam het stel uit in Wateringen. ,,In die tijd werden er veel premie-A woningen gebouwd die allemaal wat benauwend klein waren. Dit is een heerlijk ruim huis”, zegt Ellie. ,,Toen we hier kwamen kijken waren we onder de indruk van de ruime hal en de grote woonkamer met open keuken. En de slaapkamers zijn net zo riant, met hoge plafonds tot wel 3,5 meter.”



Ook de voor-en achtertuin sprak meteen tot de verbeelding. ,,Eerst was het een echte kindertuin met veel gras, een zandbak, schommels en een wip”, herinnert Ton zich. ,,Er waren ook hoekjes voor moestuintjes, zodat ze zelf groente en fruit konden planten en zaaien. De kinderen namen elke ochtend een appel mee naar school uit eigen tuin. Heerlijk, daar hebben ze het nog steeds wel eens over. Nu ze eigen huizen hebben, staat daar ook een appel- en een perenboom in de tuin.”