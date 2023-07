Els voelt de pijn van grootouderverstoting: Voor straf mag zij de kleinkinderen niet meer zien

zo zijn wij Maria en Hjalmar raakten smoorver­liefd tijdens festival: ‘Ik was al 15 jaar single en had de liefde al opgegeven’

Vrijwilligers maken van ieder festival, concert of sportevenement een feestje. Onderling groeit vaak een hechte (vrienden)club en soms zelfs meer dan dat. „Wij zijn verliefd!” In de rubriek Zo Zijn Wij vertellen Haagse families over van die typische familiedingen. Deze keer Maria Jelier en Hjalmar Wassenberg.