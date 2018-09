Elske meer dan jaar vrijwilliger in Griekenland: 'Ik ben geen Moeder Teresa'

Op een hip terras in de Haagse binnenstad bestelt Elske Voermans (28) een rode wijn. ,,Soms voelt het net alsof ik op een andere planeet zit", zegt ze. De van oorsprong Haagse is even uit haar 'vluchtelingenbubbel', vandaar. ,,Al is het haast onmogelijk om de twee werelden los van elkaar te zien, het moet wel. Als je alles met elkaar gaat vergelijken, ga je er aan onderdoor. Het verschil in mogelijkheden is immers extreem, pijnlijk extreem."



Voermans woont al langer dan een jaar tussen de vluchtelingen in een kamp in het Griekse Katsikas. Het bezoek aan Nederland is - naast een genoegen - vooral 'noodzaak', aangezien haar rijbewijs dreigt te verlopen. Zodra dit geregeld is, keert zij terug naar het noorden van Griekenland. ,,Zolang ik me daar goed voel en het idee heb dat ik iets nuttigs doe, blijf ik." Ook spreekt zij over een bepaalde verantwoording. ,,Inmiddels zit ik er zo lang, dat ik niet zomaar weg kan."



Een geestige opmerking, gezien de reden waarom Voermans in eerste instantie vertrok: om zich maar niet te hoeven binden. Ze was net klaar met haar master international development en besloot om nog even te genieten van 'het vrije leven'. Dus stapte zij op de fiets en ging op weg naar Griekenland, waar zij zes weken als vrijwilliger aan de slag zou gaan. ,,Eigenlijk om de fietstocht een doel te geven", lacht Voermans. Een jaar later is het meer dan een doel op zich. Het is haar leven, een nieuw begin. Inclusief een daarbij horende nieuwe woning, een sociaal leven en baan.