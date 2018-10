Emma naar stukje Noordpool waar nog nooit iemand is geweest: 'Bang zijn komt met vlagen'

Iedere dag loopt ze zo’n 3,5 uur met een autoband over het strand van eiland Isle of Wight in Engeland, waar ze sinds haar vertrek uit Den Haag sinds 2016 woont. Makkelijk gaat dat niet – zand biedt de band steeds meer weerstand - maar dat is ook precies het idee achter de oefening die voormalig TU-studente Emma Fromberg moet voorbereiden op haar Noordpoolexpeditie.



Met een slee vol spullen, zo zwaar als haar eigen lichaamsgewicht, loopt ze begin volgend jaar van het meest noordelijke puntje in Canada via de magnetische Noordpool naar de Noordpool van Ontoegankelijkheid op bijna 1300 kilometer van enig land. Samen met andere leden van de Expeditie Last Pole verzamelt Fromberg data voor klimaatonderzoek. Over het smeltende water in de Arctische Oceaan bijvoorbeeld, over ijsbeerpopulaties en over microplastics in het ijswater.