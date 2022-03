Emmy helpt opvoeders die op omvallen staan: ‘Een beetje naastenliefde maakt het verschil’

Ooit constateerde crisis-pleegmoeder Leontine Bibo dat veel ellende in gezinnen te voorkomen was geweest als er in een eerder stadium was bijgestuurd. Niet door een instantie maar gewoon door een vriendin of een gezin uit de buurt. De pleegmoeder richtte stichting Buurtgezinnen op in de hoop dat wat onderlinge hulp een traject in jeugdzorg zou kunnen voorkomen. Sinds negen maanden is Buurtgezinnen ook in Den Haag actief. De eerste succesverhalen zijn binnen.