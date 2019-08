Emoties op sociale media lopen hoog op na bericht over aangespoelde witsnuitdolfijn

Omstanders die gisteren de aangespoelde witsnuitdolfijn op het strand in Kijkduin terug de zee in wilden dragen, werden tegengehouden door leden van de Haagse reddingsbrigade. Dit leidde tot veel onbegrip bij de behulpzame omstanders en op sociale media, maar de reddingsbrigade had daar wel degelijk een reden voor.

‘Wij snappen dat het maken van foto’s en het expres op afstand houden van behulpzame omstanders een erg tegenstrijdig beeld/gevoel kan geven. Echter doen wij niks zonder reden’, zegt de reddingsbrigade op facebook. ‘Wij stonden op dat moment in direct contact met de aanrijdende dierenambulance en SOS Dolfijn en hebben op hun verzoek allerlei foto’s gemaakt, zodat zij de toestand van deze vrouwelijke witsnuitdolfijn zsm konden inschatten. Daarnaast hebben wij hun behandel-orders gevolgd, waarvan er één is, om het dier zo min mogelijk stress te bezorgen en dus mensen in stilte op afstand te houden.’

Lees ook Aangespoelde dolfijn overlijdt op strand in Kijkduin Lees meer

Verwondingen

De vrouwelijke witsnuit spoelde levend aan en had zichtbare verwondingen. De brigade en dierenambulance hebben alles op alles gezet om het dier te redden, maar ondanks alle inspanningen is het dier op het strand overleden. ‘Dat vinden wij net zo erg als jullie’, antwoordt de reddingsbrigade de mensen die boos hebben gereageerd op sociale media. ‘Maar snelle aannames maken is nooit een goed idee, zeker niet op social media en al helemaal niet door iemand persoonlijk in diskrediet te brengen. Wij gebruiken tijdens ons werk voor heel veel verschillende doeleinden smartphones en andere apparatuur, juist in noodsituaties.’ Op het bericht wordt positief gereageerd. ‘Goed gewerkt en goede communicatie door de lifeguards’ en ‘Jullie zijn allemaal helden’, is een greep uit de reacties.

Toch wordt er op social media nog gespeculeerd over of het dier het wel had overleefd als deze terug de zee in was gedragen. Het antwoord op de vraag zal op zich laten wachten. ‘Naast dat het dier zichtbaar gewond was, wordt de exacte doodsoorzaak onderzocht.’

Bekijk hieronder het volledige bericht van de Haagse reddingsbrigade.