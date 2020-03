Emotionele noodkreet voor behoud huiskamer van Leo en Netty Olffers voor eenzamen

Ze noemen het zelf het allermooiste en waardevolste project dat ze in 50 jaar vrijwilligerswerk in Laak hebben opgezet: koffie, cake, maar vooral een luisterend oor voor eenzame mensen uit de wijk Laak in hun eigen woonkamer aan de Genestetlaan. ,,Natuurlijk is Leo helemaal overstuur dat de gemeente in deze toch al emotionele coronatijd een brief stuurt dat we de helft minder subsidie krijgen”, zegt Netty.