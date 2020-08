En dat is 25! Wéér een auto in brand in Leidschendam

Agenten en particuliere beveiligers merkten op dat groepjes jongeren zich ophielden in de Prinsenhof, meldt calamiteitensite Regio 15. Het is niet duidelijk of die jongeren iets te maken hebben gehad met de vermoedelijk in brand gestoken auto aan de Grashof. Omdat de brandende auto tegen de gevel van een gebouw geparkeerd stond, ging niet alleen het alarm van de auto, maar ook dat in het pand af.

De politie deed nog een verwoede poging om bewijs te vinden in de omgeving van de auto, maar heeft zover bekend geen aanwijzingen aangetroffen. De politie gaat desondanks uit van brandstichting, meldt een woordvoerder. Later controleerden agenten de inzittenden van een passerende auto, maar ook die controle leverde niets op.

Hangjoneren

Omwonenden verklaarden vannacht aan Regio 15, dat ze veel overlast hebben van hangjongeren die zich ’s nachts ophouden rondom het Fluitpolderplein. Vandalen houden Leidschendam al maanden in hun greep. De auto die vannacht in brand is gestoken, lijkt voor zover bekend het 25ste voertuig te zijn dat in brand is gestoken. De auto is volledig verzwolgen door de vlammen en kan als verloren worden beschouwd.