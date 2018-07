En de Haagse Oscâh gaat naar...!

,,Deze film is het meest ‘af’ van alle inzendingen’’, zegt filmproducent, jurylid en mede-organisator Martin Koolhoven. Robbert Clignett - vorig jaar ook al finalist - had zijn korte film Achter de duinen met een team van 12 mensen gemaakt. Hij kreeg er een Haagse Oscâh voor en een geldbedrag van 1000 euro te besteden aan een volgend project.



,,Al vanaf mijn tiende ben ik actief in de film’’, zegt de winnaar. ,,Ik heb al twee keer geprobeerd mij aan te melden bij de filmopleiding van de HKU in Utrecht en op de Filmacademie in Amsterdam. Zolang ik word afgewezen, blijf ik draaiuren maken. Volgend jaar ga ik mij gewoon weer opnieuw aanmelden. Misschien dat deze prijs helpt, want de winnares van vorig jaar, Hanna Vondracek, heeft daardoor ook een studieplek gevonden.’’



Het thema van 72hrs The Hague was western. Op de eerste van de drie opnamedagen kregen de deelnemers te horen welke zin - ‘tien minuten van het strand’ - en attribuut - een gitaar of mondharmonica - erin moesten voorkomen. Door deze late aanwijzingen konden de deelnemers niet met een panklaar script de competitie in stappen. Clignett koos voor een verhaal van een meisje dat met haar ouders in de duinen leefde en nog nooit in de stad was geweest. Totdat een jongen haar kwam ophalen.



