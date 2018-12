En de mooiste kerstetalage van Den Haag is...

De vakjury en het publiek waren het helemaal met elkaar eens: de etalage, waar een bijzondere engel-coureur de winkelruimte sierde, liet iedereen genieten. ,,Wat bij deze winnende etalage al meteen opvalt is de impact die het maakt. Mensen stappen van hun fiets om te kijken, een echte ‘showstopper’, een van de juryleden kreeg er zelfs een ‘Lady Gaga gevoel’ bij”, beargumenteerde de jury. ,,Daarnaast is het thema ‘light’ optimaal uitgewerkt in aspecten als gewichtloosheid, vliegen, zweven en kleurgebruik. Deze deelnemer is echt ‘een reason to travel’.”



Andere winnaars in verschillende categorieën zijn Primark, Il Regalo en LifeStyle Salon The Hague.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!