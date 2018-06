En weer komt er een topevenement naar Den Haag

Geen toeval dat die onthulling gisteren plaatsvond op het terrein van de Volvo Ocean Race op het Scheveningse strand. Let op, het ene grote sportevenement is nog niet weg of het volgende komt er alweer aan, is de duidelijke boodschap van de gemeente. Ze sponsort ook dit evenement door 20 procent van de kosten voor haar rekening te nemen.



En groots belooft het tegen die tijd weer te worden. Meer dan tweeduizend sporters, allemaal met een verstandelijke beperking, en hun begeleiders overspoelen half juni 2020 een weekend lang de stad. Bovendien, als het aan de organisatie ligt, zijn tegen die tijd minstens zoveel stadsgenoten bij het evenement betrokken. ,,We zagen dat ook bij eerdere edities in Nijmegen en in Doetinchem. Er was een ROC waarvan de studenten bijna allemaal meehielpen. Winkeliers raakten enthousiast, het was overal'', zegt Ruud Verbunt, bestuursvoorzitter van Special Olympics Nederland.