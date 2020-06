En weet u wat nu het mooie van ons land is? Het mag gewoon

Motorrij­der scheurt met 150 kilometer per uur door Schevenin­gen

19 juni Een motorrijder die vandaag met 150 kilometer per uur door een woonwijk in Scheveningen scheurde, heeft zijn rijbewijs meteen in mogen leveren. De politie controleerde vandaag op drie plekken in Scheveningen, nadat er meldingen waren binnengekomen over hardrijders.