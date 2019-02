Eneco gaat Den Haag rijk maken

Interview Heilsjasje zat Bert als gegoten: ‘Weet nog dat ik die 60, 65 stapelbed­den zag staan en dacht 'mijn god’

23 februari Bert Sprokkereef wil er niet 'hemels' over doen. Toen hij directeur werd bij het Leger des Heils had dat niets te maken met idealisme, om maatschappelijk betrokken te zijn. ,,Maar dat heeft het me wel gebracht.'' Hij gaat met pensioen.