Energiecompensatie via bijzondere bijstand, hoe werkt dat?

Unieke oplossing voor studenten met hogere energiekos­ten: extra geld via de bijzondere bijstand

Studenten in Den Haag krijgen wellicht tóch geld om hun gestegen energieprijzen te kunnen betalen. Niet via de energietoeslag van het Rijk, zoals andere Nederlanders met weinig inkomen, maar via de individuele bijzondere bijstand. Vandaag dient D66 een motie in voor deze unieke constructie. De kans is groot dat die wordt aangenomen.

8 september