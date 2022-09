Energieke kunstenares Cis gaf kleur aan Den Haag en het platteland daar omheen

VAN WIEG TOT GRAF De Roode was een Haagse legende

Met z’n wapperende manen in een matje en z’n felheid in de wedstrijd werd de bescheiden aanvaller van FC Den Haag een publiekslieveling. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ron de Roode (20 maart 1965 – 29 augustus 2022).

21 september