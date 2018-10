'Energietransitie grootste uitdaging sinds WOII'

,,Het goede nieuws is dat we nog steeds de generatie zijn die verandering kan maken. Dat is een onwaarschijnlijk voorrecht'', aldus de Haagse wethouder van duurzaamheid gisteren tijdens een bijeenkomst in het stadhuis.



Gemeenteraadsleden spraken over de milieuproblemen en energietransitie. Over een paar jaar moeten 25.000 huizen in de stad van het milieu-onvriendelijke gas af zijn. Het is een afspraak in het coalitieakkoord, maar het is iedereen nog duister hoe de wethouder de ambities wil waarmaken.



Vertrouwen is er raadsbreed in Van Tongeren. Maar ze mist euro's. ,,Nu hèbben we een wethouder die over alle kennis en kunde beschikt, maar geen geld om haar ambities waar te maken'', zei Kavish Partiman van het CDA. Iedereen wil aan de slag met duurzaamheid, voelt de CDA'er. ,,Duurzaamheid is hip.''



Van Tongeren zegt zich ongelooflijk gesteund te voelen door de raad. Ze denkt dat de bal pas goed gaat rollen als de verkoop van de Eneco-aandelen rond is. Dat levert naar verwachting honderden miljoenen op . De stad wil er onder andere een fonds van oprichten voor goedkope voorfinancieringen. Burgers kunnen dan aan de slag om hun huis milieuvriendelijk te maken.