Enge outfits en spookachtige huizen: het was weer griezelen geblazen tijdens Halloween

Bij voetbalvereniging s.v. Houtwijk aan de L. van Vuurdestraat in Den Haag werd zaterdagmiddag flink uitgepakt met de Houtwijk Halloween Experience. Liefhebbers konden meedoen aan drie verschillende routes. Voor kinderen was er een route waarbij het licht aanbleef, maar daarna werd het licht gedimd en konden mensen de Darkroute lopen. Voor de echte waaghalzen was er daarna ook nog een Horrorroute, waarbij al het licht uit was.

Ook in Pijnacker was het griezelen geblazen. Meerdere straten in de wijk Pijnacker-Noord werden omgetoverd en in voortuinen en achter de ramen speelden zich angstaanjagende taferelen af.

In Wateringen konden liefhebbers weer meedoen aan de jaarlijkse Halloween-speurtocht die door de winkeliersvereniging werd georganiseerd. Op diverse plekken in het centrum konden kinderen een letter scoren bij een griezel. Wie alle 14 letters compleet had, of wie als mooist verkleed was, maakte kans op een prijs.

In Voorburg waren ook veel griezels op pad. En hoewel het jaarlijkse Halloweenfeest van de winkeliers in het Huygenskwartier dit jaar niet doorging, waren er toch veel mensen helemaal uitgedost.

Bij winkelcentrum De Julianabaan stond Mr. Ween. Hij was de hele dag druk in de weer om kinderen te voorzien van mooie balloncreaties.

