Engeland is een soevereine natie en dit is het bewijs. Hun eigen corona

dit was 2020 Sjaak Bral strikt 2020 voor beoorde­lings­ge­sprek: ‘Ik laat zien dat de mensheid in dwaling verkeert’

31 december Hoe vaak krijg je als columnist de kans om een jaar te spreken? Het lukte mij 2020 te strikken voor een afrondend beoordelingsgesprek. Tot mijn verbazing zit het jaar er weliswaar op, maar toch ook opgewekt bij. De ontmoeting vindt op mijn verzoek plaats via een internetverbinding. Miljoenen mensen zijn immers besmet geraakt door 2020, dat tijdens het gesprek, zelfs door het scherm heen, misplaatste arrogantie uitstraalt. Alle reden om er met een gestrekt been in te gaan.