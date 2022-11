Engelandvaarder Rudi Hemmes (99) overleden

Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, reageert op het overlijden van ereburger Rudi Hemmes:

,,De naam van Rudi Hemmes, generaal-majoor b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, zal voor altijd verbonden blijven met Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Zijn verzet tegen het mensen verachtende naziregime, zijn actieve rol als lid van Prinses Irene Brigade bij de bevrijding van Nederland en in het bijzonder Den Haag, maken hem tot een held. Sinds 2013 was Rudi Hemmes ereburger van Den Haag. Tot op zeer hoge leeftijd vertelde hij scholieren over zijn belevenissen als Engelandvaarder en hoe belangrijk het is om in verzet te komen wanneer de vrijheid in het geding is en mensenrechten met voeten worden getreden. In dankbare herinnering aan Rudi Hemmes zullen wij die boodschap blijven uitdragen.”