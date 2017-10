Engelengeduld wordt uiteindelijk beloond

Het zijn de laatste dagen van het seizoen van de Vlindertuin in Leidschendam en het is veel drukker dan verwacht. Eigenaar Jan Kienjet en zijn vrouw Janneke zijn flink in de weer om alle bezoekers te ontvangen en tekst en uitleg te geven over het leven van de 1500 vlinders in de tuin. Het is er vochtig warm, als in een echt oerwoud in Midden of Zuid-Amerika. ,,Zo'n 24 graden. Dat is de temperatuur waarin de vlinders leven'', zegt Kienjet. Papegaai Lotje heeft na lang zeuren toch een plekje gekregen op de schouder van Jan. ,,Maar wel stil zijn'', waarschuwt hij haar.