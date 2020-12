Engelse lockdown is zegen voor Haagse winkelier: ‘Britten weten ons te vinden nu ze het land niet uit mogen’

Westlandse darter Kuivenho­ven vast in Engeland: ‘Het is nog maar afwachten of ik kerst met mijn kinderen kan vieren’

13:01 Een domper omdat je debuut op het WK Darts niet is geëindigd zoals je hebt gehoopt en dan zit je vervolgens óók nog vast in Engeland. De 32-jarige Maik Kuivenhoven uit Naaldwijk kan geen kant op. ,,Het is afwachten of ik Kerstmis met mijn vriendin en mijn twee kinderen kan vieren.’’