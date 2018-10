Engste plek nu hip en vrolijk: 'Woningzoekenden, ga naar Laak'

Video Beleef de meeste planten en dieren van het land in Wassenaar

13:52 Boswachter Mark Kras neemt ons mee door het Wassenaarse natuurgebied Hollands Duin. Nergens in Nederland zijn zoveel verschillende planten– en diersoorten te vinden als in Wassenaar. Dat blijkt in ieder geval uit de cijfers van Waarneming.nl, een website waar mensen meldingen kunnen maken van dieren en planten die zij in het wild hebben gespot.