Enige Haagse apotheek met avondopening stopt daarmee

Sinds kort moeten klanten ervoor zorgen dat ze hun medicijnen voor half zes 's middags hebben afgehaald. Dan sluit de apotheek de deuren. De enige apotheek met extra ruime openingstijden heeft de avond- en weekendopening afgeschaft. Voor wie overdag écht geen tijd heeft om zijn medicijnen af te halen is er een andere oplossing bedacht. De apotheek beschikt nu over een automaat, waar de klant elke dag van de week 24 uur per dag terecht kan, zo vermeldt de website van de apotheek. De nieuwe openingstijden zijn geïntroduceerd door de nieuwe eigenaar van de onderneming, Medsen, die de apotheek recent heeft overgenomen. De automaat is goedkoper dan het inzetten van personeel buiten kantooruren.

Pincode

Volgens de apotheker is het gebruik van de automaat volkomen veilig. Als de medicatie klaar ligt, krijgt de klant een sms of e-mailbericht met een unieke pincode. Dankzij die pincode weet je zeker dat je het juiste medicijn meekrijgt. Bij nieuwe medicijnen neemt de apotheek wel eerst even contact op.



In noodgevallen buiten kantooruren kunnen Hagenaars terecht bij de Spoedapotheek in het Hagaziekenhuis aan de Leyweg, die alle avonden, weekenden en feestdagen geopend is. Wie hier gebruikt van maakt, moet wel wat dieper in de buidel tasten dan bij de gewone apotheek. Onder meer door hogere personeelskosten is spoedzorg duurder.



