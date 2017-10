Enige stad met ‘vogelkraamkamers’

De Haagse Vogelbescherming beheert iets unieks in wereld. Namelijk zestien afgesloten gebieden in de stad waar vogels in rust kunnen broeden.

De Abraham Schierbeek vogeltuin aan de Laan van Poot vierde vorig weekeinde de 90ste verjaardag. Beheerder Hetty Mos van de Haagse Vogelbescherming ‘vierde’ dat door in drie rondes enkele tientallen mensen door het driekwart hectare grote bosachtige gebiedje te gidsen. Uitzonderlijk, want de 66-jarige Haagse doet dit normaliter alleen met een klein clubje in februari. ,,Zo’n rondleiding is mijn manier om Hagenaars betrokken te houden bij het beschermen van vogels. Voor de rest heerst hier rust; relatieve rust want vanuit de buurt hoor je altijd wel iets.’’

Volledig scherm © Frank Jansen De Abraham Schierbeek tuin is de oudste van de zestien vogelrustgebieden, die Den Haag telt. Schierbeek was een biologieleraar op een hbs en begin vorig eeuw een belangrijke motor voor het beter beschermen van vogels in de stad. ,,In de jaren 20 en 30 was vogeltjeshandel groot in de stad. Door te stropen konden mensen wat bijverdienen’’, vertelt Frederik Hoogerhoud (74) van de Haagse Vogelbescherming.

Vandaar dat bij liefhebbers toen het idee van een vogeltuin opkwam. ,,Als een soort sanctuarium. Er mochten geen mensen in en er kwam een hek of water omheen om stropers en andere verstoringen tegen te houden. Het is echt uniek in Nederland. In de wereld eigenlijk.’’

Mos vult aan: ,,Zo zijn midden in de stad in feite vogelkraamkamers gecreëerd. In de Abraham Schierbeek tuin bijvoorbeeld broeden gemiddeld twintig soorten. Omwonenden van vogelrustgebieden hebben er ook profijt van want de vogels melden zich net zo goed in grote getalen in hun tuinen en plantsoenen.’’

Nu hebben niet alle vogelrustgebieden in het Haagse hun oorsprong vele jaren geleden. Afgelopen winter werd namelijk het jongste gebied geopend. Op Landgoed Reigersbergen, achter het Louwman Museum. ,,Het is allemaal erg bescheiden: een stuk grond van circa 75 bij 45 meter. Maar het heeft een waterplas met zeven eilandjes en een stuk bos. Speciaal voor watervogels dus’’, aldus Hoogerhoud.

Lokken

Om vogels te lokken wordt in rustgebieden in het begin gestrooid met voedsel. Verder zijn de gebieden ‘vogelvriendelijk’ gemaakt. Dat betekent dat er nestkasten hangen, de vegetatie zo gevarieerd mogelijk wordt gemaakt en dat vrijwilligers van takken en struikmateriaal rillen en wigwams maken waarin voorjaarsbroeders hun nesten bouwen als er nog geen bladeren aan de bomen en struiken zitten.