Enkelblessure gooit roet in het eten in periode vol toernooien

Slecht nieuws voor de Europees kampioenen beachvolleybal. Sanne Keizer en Madelein Meppelink veroverden in 2018 in hun eigen Den Haag goud op het EK, maar ze kunnen hun titel deze week niet verdedigen in Moskou. Een blessure van Meppelink zorgt ervoor dat ze niet naar Rusland gaan. ,,Het was een hele moeilijke beslissing."

Na een negende plek op het WK Beachvolleybal begin juli, wilden Keizer en Meppelink in Moskou hun Europese titel verdedigen. Daar gaat nu een grote streep doorheen in verband met fysiek ongemak.

De teleurstelling is groot bij Meppelink, dat is goed te horen aan haar stem. ,,Het is heel vervelend dat we niet mee kunnen doen. Ik heb last van mijn linkerenkel. Het was een hele moeilijke beslissing om te maken als team, zeker omdat je heel graag je Europese titel wil verdedigen in Moskou. Niet spelen is nooit leuk. Maar helaas horen dit soort beslissingen ook bij topsport", aldus de Haagse beachvolleybalster die zich nog een week lang regerend Europees kampioen mag noemen.

In een belangrijk preolympisch seizoen zitten de beachvolleyballers in een lange periode vol grote internationale toernooien. Voor het WK werden er toernooien gespeeld in China, Brazilië, weer China, Tsjechië en Polen. Direct na het WK in Hamburg volgden er een Major in Gstaad, een Olympisch testevenement in Tokio en een Major in Wenen. In Wenen ging het fout voor Meppelink, ze liep daar een lichte enkelblessure op.

Terugtrekken

Na lang wikken en wegen besloot de nu nog regerend Europees kampioen zich terug te trekken. ,,Een week rust is op dit moment echt nodig, zeker ook met het oog op de komende toernooien die heel belangrijk zijn", geeft Meppelink aan. ,,Het is zuur, maar wel de beste keuze die we op dit moment kunnen maken. We balen extreem dat we onze titel niet kunnen verdedigen in Moskou, topsport is soms hard en meer kan ik er ook niet van maken. Ik hoop dat een week rust ervoor zorgt dat we straks weer helemaal fit starten op de komende toernooien."

Later in augustus staat het NK Beachvolleybal in Scheveningen op het programma en in september staan er nog twee belangrijke evenementen op de agenda. Eerst de finale van de World Tour in Rome en daarna het Olympische kwalificatietoernooi in China. Daar willen Keizer en Meppelink presteren en dus konden ze nu niet anders dan afzeggen en hun Europese titel inleveren. Laura Bloem en Jolien Sinnema hebben zich ook wegens fysieke ongemakken afgemeld voor het EK.