‘Enorm geschrokken van vondst dode’

Het incident zet een langslepend conflict rondom het zogenaamde ‘Gloeilampplantsoen’ weer op scherp. Hagenaar Zhou kocht de verwaarloosde lap grond in 2015 met het plan het plantsoen in ere te herstellen en het deels te bebouwen. Maar de gemeente gaat niet akkoord. Die wil hier enkel groen. Ondertussen gaat de verloedering door. ,,De buurt en ikzelf waarschuwen al jaren dat er wat moet gebeuren hier. Waar we bang voor waren is nu uitgekomen.’’



Vannacht deed de brandweer een grimmige vondst. Naast de bouwkeet op het terrein, die in de brand was gevlogen, troffen de hulpdiensten een stoffelijk overschot aan. Om wie het gaat en wat er is gebeurd, is nog niet bekend. Zhou heeft wel zijn vermoedens. ,,Ik heb er al eerder een zwerver weggestuurd. Ik heb er ook een keer matrassen en kaarsen gevonden. Mogelijk heeft een zwerver kaarsen gebruikt voor de verlichting en is het mis gegaan. Bizar dat ze het zover hebben laten komen.’’



Op het terrein is ook meerdere malen ingebroken. De Haagse ondernemer zegt ‘zeker tien keer’ aangifte te hebben gedaan van vernieling van het hek, waarmee het terrein is omheind. ,,Daar is niks mee gedaan.’’