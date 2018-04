Enorm verdriet om doodgeschoten Azad (17): 'Hele school leeft mee'

In zijn klas is de verslagenheid groot. ,,Als een leerling van pas 17 jaar het leven laat, is dat natuurlijk heel verdrietig. Iedereen hier leeft mee met zijn familie'', zegt een woordvoerder namens de school.

Docenten gaan deze week met Azads klasgenoten praten over de tragedie. ,,We kijken waar behoefte aan is. Er is geen algemeen protocol voor. Het is maatwerk.'' Over de toedracht van de dodelijke schietpartij tast ook de school van Azad in het duister. ,,Het verhaal erachter kennen we niet.''