Enorme boom plet auto waar Bas in zit: ‘Had net mijn kinderen afgezet’

In zijn ooghoek zag hij iets bewegen, maar voordat Bas Kromhout kon beseffen wat het was, knalde een enorme boom op zijn auto. Zijn wagen was in een klap total loss en op de plek waar zijn kinderen net nog hadden gezeten was het dak ingedeukt.

Bas Kromhout is nog helemaal beduusd over wat hem gistermiddag is overkomen, nadat hij zijn kinderen bij een vriendje in Voorburg had afgezet. ,,Ik ben nog niet eens de straat uit en zie links van me wat bewegen. Het gaat allemaal heel snel. Voordat je kunt bedenken of je snel gas moet geven of toch in de achteruit moet, is het al gedaan. Het volgende moment ligt er een grote boom op mijn motorkap.”

Kromhout beseft dat zijn auto total loss is, maar belangrijker is dat hij als door een wonder niet gewond is of erger. ,,De voorruit was nog in tact, maar bij de achterbank was het dak flink ingedeukt”, zegt hij bekomend van de schrik. ,,Gelukkig waren de kinderen niet in de auto.”

Zenuwen

Door de dreun van de boom was zijn portier ontwricht en lukte het hem niet uit de auto te komen. ,,Er kwam meteen iemand uit de straat naar me toe en die heeft van buitenaf me uit de auto geholpen.” Ook andere buurtbewoners kwamen snel naar Kromhout toe om hem op te vangen en een stevige bak koffie te geven tegen de zenuwen.

Kromhout had absoluut niet verwacht dat hem dit zou overkomen. ,,Je bent extra alert op vallende takken, maar een hele boom op je auto verwacht je niet.” Van de brandweer hoorde hij dat het ging om een boom van zo’n halve eeuw oud. De auto van Kromhout is weggesleept.

Volledig scherm Bram Kromhout had net zijn kinderen afgezet toen en enorme boom op zijn wagen viel. © Daniella van Bergen

