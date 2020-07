Enorme groei van taxichauffeurs in grote steden, maar merendeel gaat stoppen vanwege corona

Update/video Stroomsto­ring Schevenin­gen voorbij: bijna 10.000 mensen hebben weer stroom

12:17 Een kleine 10.000 mensen en bedrijven zaten vanochtend zonder stroom in Scheveningen. De storing werd rond 09.30 uur gemeld en was even voor 12.00 uur weer voorbij. Monteurs van Stedin waren onderweg voor onderzoek en herstel. De oorzaak: een brandje in het hoofdverdeelstation.