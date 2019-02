Enorme toename van weesfietsen in depot

Commer­ciële bureaus sporen vastgoed­frau­de op in buitenland

23 februari De Haagse wethouder Bert van Alphen is bereid commerciële bureaus in te schakelen bij de aanpak van vastgoedfraude in het buitenland. De Haagse VVD-fractie stelde riep hier meerdere keren toe op. Het gaat om het aanpakken van mensen die in het buitenland een huis bezitten, maar in Nederland een bijstandsuitkering krijgen.