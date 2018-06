Enthousiast onthaal voor eerste cruiseschip ooit in Scheveningen

Vermeende smokke­laars van sigaretten voorlopig vrij

8:33 De vermeende sigarettensmokkelaar Ribwar B. (32) uit Den Haag en zijn Poolse medeverdachte Mariusz K. (37) komen vrijdag voorlopig op vrije voeten. De rechter in Rotterdam schorste dinsdag het voorarrest van het in februari opgepakte duo, dat in Noordwijkerhout werd aangetroffen met ruim 2 miljoen sigaretten.