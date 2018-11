'Entree naar het paradijs'

Waarom deze locatie?

,,Allereerst ligt het in zo'n mooi gebied. Een plek waar kunst, sport, recreatie en de wereld samenkomen. Golf Ockenburgh - de stichting waarvan ik voorzitter ben -, een heleboel patiënten, wandelaars met honden én het Hemels Gewelf van James Turrell. Veel mensen weten niet dat het kunstwerk hier staat.‘’



Hoe beleeft u het Hemels Gewelf?

,,Kunstenaar Turrell heeft beoogd dat je vanuit de kom naar de ruimte van de wereld kijkt. Aan de andere kant is een buis in het landschap verwerkt waar de kleinkinderen doorheen rennen. Zodat je de betrekkelijkheid van het grootse ziet: het confronteert je met het nietige, met hoe klein je bent.‘’



Denken uw kleinkinderen er net zo over?

,,Die kijken met heel andere ogen naar het Hemels Gewelf. De jongsten zien het puur als speelobject. Dat is ook niet erg. In feite kun je eerst ravotten en later terugkomen om het Hemels Gewelf te beleven op de manier waarop de kunstenaar het heeft bedoeld.‘’