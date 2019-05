EOD laat in woning gevonden explosief ontploffen op Zuiderstrand

Meerdere explosies

Het is het derde luide knal die vandaag in Den Haag te horen was. Bewoners van de Beijersstraat, vlakbij de Paul Krugerlaan, werden vannacht opgeschrikt door een harde knal afkomstig uit Gelateria Bellagamba. Meerdere ramen zijn gesprongen door een explosie in de ijssalon. Niet veel later volgde de knal in de Jan van Rodestraat bij de inval door de Utrechtse politie.



En ook vorige week werden de Hagenaars opgeschrikt door hard geknal. Toen was er een explosie in een pand bij het reisbureau en een kapsalon van de vader van crimineel Reda N. Dit gebeurde in de Jan Blankenstraat in de Schilderswijk.





