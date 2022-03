Er bestaat een wetenschappelijk profiel van de niet-stemmer, het betreft twee grote groepen

Mijn Tuin Groene oase in Haagse wijk: ‘Lekker schoffelen, spitten en zaaien. Onze handen jeuken al’

Stadstuin de GroeneGeest is een ‘groene oase’ midden in de Haagse wijk Nieuw Waldeck. Naast wijkcentrum De Geest lagen eerst wijktuintjes, maar sinds vier jaar is het een gemeenschappelijke, door vrijwilligers onderhouden tuin vol bloemen en groenten. ,,Passanten worden verleid door de kleurenpracht van onze bloemen en verrast door vers uit de aarde getrokken groenten.”

13 maart