‘Er blijft zwart randje aan oud-burgemeester De Monchy kleven’

Een man van de oude stempel was hij, Salomon de Monchy (1880-1961). Wie zijn naam tegenwoordig opzoekt op internet, vindt fraaie foto's van de huwelijksvoltrekking van Bernhard en Juliana. De Monchy had bij die gelegenheid de rol van ambtenaar van de burgerlijke stand.



Een ander feit dat direct opduikt: het ontslag van De Monchy door de Duitse bezetter, al in 1940. Niet omdat De Monchy zich nu zo tegendraads opstelde, integendeel: hij leek het nieuwe gezag te accepteren en riep anderen op dat ook te doen. Tegelijkertijd bleef hij sterk oranjegezind en had hij volgens de bezettende macht te weinig gedaan, om een anti-Duitse demonstratie in de kiem te smoren.