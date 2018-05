Op weg naar huis,,Ik was aan dek toen we het nieuws kregen dat er bij Scallywag iemand overboord was geslagen. De schipper vertelde het ons. Hij wist op dat moment nog niet om wie het ging."

,,Natuurlijk had ik de angst dat het Annemieke Bes was. Zij zit in dat team. Bes is een goed vriendinnetje van me. Binnen een uur hoorden we dat het om John Fisher, Fish dus, ging. We waren op dat moment met z'n drieën aan dek en barstten in tranen uit. Even wisten we niet wat we moesten doen. De race staken of doorgaan? We zijn doorgevaren, er zit eigenlijk ook niets anders op.

Ik kende Fish niet supergoed, maar mijn nanny Nel was bevriend met hem. Het is in ieder geval fijn om te weten dat hij met iets bezig was dat hij heel graag wilde. John Fisher was een enorm ervaren zeezeiler. Ondanks dat hij met zijn 46 jaar de jongste niet meer was, had hij nog niet aan de Volvo Ocean Race meegedaan. Die stond al lang op zijn lijstje.

Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Fish denk. Natuurlijk zorgt zijn dood voor een grote schaduw over deze race. Iets ergers kan niet gebeuren. Je hebt veel liever dat je boot zinkt of dat er een mast breekt. Voor de mensen van Scallywag is het het allerergste. Eén grote nachtmerrie. Fish was ook nog eens de beste vriend van de schipper.

Quote Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Fish denk Carolijn Brouwer

Ik heb het na die dramatische etappe uitgebreid met Annemieke over hem gehad. Ze was er erg open over. Ik denk dat bij haar de grote klap misschien nog moet komen. Nu staat ze nog in de adrenaline-stand. Jaap, de vriend van Annemieke, heeft Fish ook gekend en is het prettig dat ze het samen over hem kunnen hebben. Dat is anders voor de jonge jongens van Scallywag. Bij hen zal dit voor diepe wonden zorgen.

Daar komt ook nog eens bij dat het lichaam van Fish niet is gevonden. Hans Horrevoets, die in 2006 in de race verongelukte, kon tenminste worden begraven. Dat is belangrijk voor de nabestaanden.