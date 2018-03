‘Er gebeuren mooie dingen in de Haagse nacht’

Zoals een nachtburgemeester betaamt, lag Sjoerd van Schuylenburch vandaag pas in de vroege ochtend op bed. Hij vindt echter niet dat hij in zijn nieuwe functie ‘elke nacht de lichten in de stad uit hoeft te doen’. ,,Er gebeuren veel mooie dingen in de nacht, maar de beslissingen worden overdag genomen. Daar moet ik een goede balans in vinden”, zegt hij.

Van Schuylenburch wil dat de nachtburgemeester in Den Haag een veel serieuzere rol krijgt. Nu, constateert hij, wordt er vaak lacherig over gedaan. Dat hij een kantoor bij organisator TodaysArt krijgt, is al een stap in de goede richting. Van Schuylenburch hoopt in de komende twee jaar gesprekspartner en adviseur te kunnen zijn bij kwesties die het nachtleven in de stad aangaan, zoals sluitingstijden en geluidsnormen.

Quote Ik wil dat deze functie serieus wordt genomen en goed wordt ingevuld Sjoerd van Schuylenburch

Regelmatig overleg met ‘dagburgemeester’ Pauline Krikke zou hij toejuichen. Van Schuylenburch werd in het Paard geïnstalleerd door collega Krikke, die daarvoor tot ver na middernacht was opgebleven. ,,Het zou mooi zijn als ik met haar een korte lijn zou kunnen hebben”, zegt Van Schuylenburch. ,,Ik hoop dat ze daar voor openstaat. Het is een vriendelijke vrouw met oprechte interesse voor het nachtleven. Heel mooi dat ze er was. Ik gaf de avond echtheid.”

Krikke wuifde zaterdagnacht ook de scheidende nachtburgemeester René Bom uit, die van haar de Stadspenning kreeg. ,,We zijn René heel dankbaar voor zijn inzet”, aldus Van Schuylenburgh. ,,Nu is het tijd voor de nieuwe generatie met zijn eigen visie. Ik wil een soort kennisbank voor de gemeente zijn. Wat dat betreft is New York een inspiratiebron voor ons. Daar is net door de stad zelf een nachtburgemeester aangesteld. Dat is helemaal prachtig.”

Serieus

Van Schuylenburgh besloot pas in een laat stadium om zich kandidaat te stellen voor de door de Haagse Nachtraad georganiseerde verkiezing. ,,Ik wil dat deze functie serieus wordt genomen en goed wordt ingevuld”, legt de nieuwe nachtburgemeester uit. ,,En daar heb ik het meeste invloed op als ik het zelf ga doen. Het zou een gemiste kans voor Den Haag zijn als we er nu niet iets van maken. We moeten bij mensen de gedachte wegnemen dat de nacht een probleemgebied is. Er gebeuren dus juist veel mooie dingen.”

Uit de vele belangstellenden voor de onbezoldigde functie van nachtburgemeester waren zeven kandidaten geselecteerd, waar het publiek op kon stemmen. Winnaar Van Schuylenburgh is een geboren Hagenaar, die in Kijkduin opgroeide en, zoals hij het zegt, door de jaren heen steeds dichterbij het centrum kwam wonen. Als dj en organisator van festivals en feesten kent hij het uitgaansleven in de stad goed.

Er was héél lang geleden als eens een naamgenoot van hem burgemeester van Den Haag, Willem van Schuylenburgh van 1681 tot 1681. Sjoerd blijkt een echte nazaat te zijn.

Volledig scherm Sjoerd van Schuylenburch is de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag. © Fred Leeflang