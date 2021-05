Er gloort hoop voor de sportscholen én sporters: ‘Ik zag dat mensen een beetje stuk zijn van binnen’

Balanzs Yoga in Den Haag

‘We doen wat meer cardio om warm te blijven’

In de drie hippe yogastudio’s die Balanzs runt in Den Haag is het uitgestorven. Al maanden. Maar de yogi’s zitten niet stil. Kan het niet binnen, dan leggen we die mat gewoon buiten, bedacht mede-eigenaar Zsoka Bernard. Het gaat altijd door, behalve als het heel hard regent. Sinds half april staat er dagelijks - soms twee keer op een dag - outdoor yoga op het programma. ,,Ik merkte dat mensen best een beetje stuk van binnen zijn, daar schrok ik van, ik moest iets doen.”