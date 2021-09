Er is alle reden om leegschedel Arnoud van Doorn aan te houden

Arnoud van Doorn is de vleesgeworden querulant van Nederland. De Johan Vlemmix van de islam. Zijn Partij van de Engheid wordt door niemand in de stad serieus genomen. Zelfs in een wijk als de Schilderswijk, waar moslimpartijen veel aanhang hebben, wordt van Doorn vooral gewantrouwd. Wat was nu de reden dat hij werd opgepakt? In zijn eigen woorden: hij was afgelopen zondag op weg naar de kat van zijn moeder, om medicatie toe te dienen.