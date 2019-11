Er is een echte Peaky Blinders bar geopend in Den Haag

Waarnemend burgemees­ter Johan Remkes vanavond te gast in talkshow Spuigasten

9:44 Tot nu toe bleef Johan Remkes grotendeels weg van de media, maar daar komt vandaag verandering in. Tijdens de nieuwe editie van de Haagse talkshow Spuigasten wordt de waarnemende burgemeester door presentatoren Julia Broos (AD Haagsche Courant) en Ivar Lingen (Omroep West) aan de tand gevoeld over onder meer zijn eerste maand in het IJspaleis, de bestuurlijke chaos in Den Haag en waar hij zich de komende tijd op focust.