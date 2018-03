'Er is een reden dat de gemeente een stevige vinger in de pap heeft'

Maat­schap­pe­lij­ke stage tegen eenzaamheid bij ouderen

15 maart Leerlingen van middelbare scholen in Rijswijk gaan hun maatschappelijke stage zoveel mogelijk lopen in een voorziening voor ouderen. Dat staat in het actieplan tegen eenzaamheid van het CDA in die sterk vergrijsde gemeente dat vrijdagavond wordt gepresenteerd.