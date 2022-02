Er is maar een kleine die echt belangrijk is

‘Jaimie Vaes doet weer geen aangifte.’ Het nieuws over de vriendin van rapper Lil’ Kleine slaat in als een bom, in koffiehuis de Koning. De stamgasten zijn er vol van. Lil’ Kleine is deze keer te ver gegaan.

‘Deze keer’ is het incident waarbij hij het hoofd van zijn vriendin tussen zijn auto en het portier beukt. De beelden van een bewakingscamera voor zijn huis zijn akelig. Jaimie heeft ze zelf naar buiten gebracht. ‘Weten jullie wat Lil’ Kleine origineel van beroep is? Autohersteller’. Probeert Leen Half Een zijn gedrag goed te praten? ‘Misschien zat er een deuk, waar ‘ie zich aan ergerde?’ ‘Waarom heet ‘ie eigenlijk Lil?’, wil Schele Joop weten. ‘Dat is een afkorting van lilliputter’, meent Ome Ed. ‘Maar Little Putin is een betere naam.’

‘Is er behalve die video nog bewijs, bloed of zo?’, wil Leen weten. ‘Nee, maar d’r lag wel een flinke plas botox.’ Joop herinnert zich iets. ‘Rutte schreef het jaren geleden al in een open brief: Nederland is een Vaesje. Hij zei dat er altijd mensen zijn die proberen aan dat Vaesje te trekken zodat het stuk gaat. Nu weten we pas wat ‘ie bedoelde. Wat een visionair.’

Quote Het schijnt dat Jaimie geen aangifte doet omdat ze dit keer het maximale eruit wil halen

‘Zo’n portier op je plaat, dat moet toch pijn hebben gedaan?’, vraagt Leen. ‘Botox maakt gevoelloos’, verklaart Samantha. ‘En het schijnt dat Jaimie geen aangifte doet omdat ze dit keer het maximale eruit wil halen. Dreigen met een aangifte om een afkoopsom en een dure koopflat te krijgen. Slim.’

Klein sterretje

‘Hij is voorlopig vrijgelaten door de kinderrechter’, beweert Joop. ‘Maar hoe maak je van een klein sterretje een groot sterretje?’ Dat weet Ome Ed wel. ‘Door te bukken onder de douche, in de gevangenis.’ Leen lacht. ‘Je hoeft Lil’ Kleine niet te beledigen. Dat heeft de natuur al ruimschoots gedaan.’

‘Jij hebt ‘m toch een keertje ontmoet, Sjaak?’ ‘Dat klopt. Op de wc notabene, in Hilversum. Hij vroeg: zit er nog wit aan me giechel? Ik zei: nee, maar d’r hangt wel een meier uit je neus. Vond ‘ie wel lachen. Bij het afscheid gaf hij mij een high five. Ik heb een week niet kunnen lopen.’

Elsje is stil gebleven maar neemt dan als laatste het woord. En het is een waar woord. ‘Er is maar één kleine die echt belangrijk is. Hun kind. Maar daar hoor je helemaal niemand over.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.