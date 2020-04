Er is ruim baan voor de duistere kant van mijn ware aard

Voorarrest verdachten liquidatie­pro­ces Caloh Wagoh verlengd

16:25 De twee mannen die deze week in het onderzoek naar een reeks liquidaties door leden van motorclub Caloh Wagoh zijn opgepakt, blijven nog zeker twee weken in de cel. De rechter-commissaris heeft vrijdag hun hechtenis verlengd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 33-jarige en 49-jarige Hagenaars ervan dat zij in 2017 in Spijkenisse een Belgische zakenman hebben doodgeschoten.