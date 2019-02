'Er ontstond onmiddellijk teamgeest na explosie: we gaan er samen voor'

Hij zat die zondagmiddag in de auto. ,,Ik had bij de bouwmarkt tochtstrippen voor thuis gekocht. Ik luisterde naar het radioverslag van Feyenoord-Ajax. Ik had een mooie middag", zegt Hassan el Houari (55) lachend. Een van de weinige keren in het gesprek.



Want na dat overwinningsmoment van zijn cluppie op Ajax kwamen de telefoontjes en viel er voor de gemeentelijke stadsdeeldirecteur Laak niets meer te lachen. ,,Die telefoontjes waren van diverse collega's en de politie. 'Er is een explosie in de Jan van der Heijdenstraat en het is heftig', zeiden ze. Ik reed meteen naar huis, heb een dikkere jas aangetrokken en ben naar Den Haag gegaan. Vanuit Leiden, waar ik woon, is dat een kwartiertje op zondag.”



De hele rit heeft hij aan de slachtoffers gedacht. ,,Gehoopt dat er niemand was omgekomen. Achteraf een wonder als je de ravage zag in de drie woningen die waren getroffen."