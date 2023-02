Er valt één slachtoffer in deze rechtszaak te betreuren waar je niemand over hoort

column Het absorptie­ver­mo­gen is groot, maar aan ieders pik komt een end

De asieltoestroom is het hakblok waarop Mark Rutte zijn politieke hoofd heeft gelegd. Wordt dit zijn Waterloo? Door de coronapandemie kwamen minder asielzoekers naar Nederland waardoor, in de woorden van Rutte, het kabinet was ‘ingedut’. Nu worden we allemaal wakker in een nachtmerrie.

31 januari